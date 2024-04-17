1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor?

Geçmişte meydanlarda büyük coşku ile kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında

Çarşamba

gününe denk gelen 1 Mayıs resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, okullar da tatil olacak.

1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşmaba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.