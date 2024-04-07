Milli aranın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ligde oynadıkları karşılaşmaları kazanarak moral depoladı. Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala iki takım ligde zirve mücadelesini sürdürüyor. 2022/23 sezonunun lig şampiyonu olan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe kupada final oynayacak. Kupada 90 dakika boyunca eşitlik bozulmaması durumunda önce uzatmalar ardından ise penaltı atışları kupayı kazanan takımı belirleyecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik daha önce yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuru yaptıklarını dile getirmişti. Bilecik, açıklamasının devamında 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa finali maç saati ve günü merak ediliyor. Peki Süper Kupa Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

2022/23 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ve geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı programı ve ligdeki yoğun fikstür sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçının programını duyurmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanmış ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle final ertelenmişti.

Açıklanan yeni takvime göre Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise maçın ekranlara geleceği kanalı merak ediliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 19 YAŞ ALTI TAKIMIYLA ÇIKACAK

EROL BİLECİK'TEN '90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

A SPOR'A GÖRE; MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE, MAÇTAN 3 SAAT ÖNCE ŞANLIURFA'YA GELECEK

GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

İSMAİL KARTAL YOK

GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU

TARİHTEKİ 399. RANDEVU

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Sezon



Maç



Skor



1972-1973



Fenerbahçe-Galatasaray



2-1



1984-1985



Fenerbahçe-Galatasaray



1-1 (4-2 pen.)



1995-1996



Galatasaray-Fenerbahçe



3-0



2011-2012



Galatasaray-Fenerbahçe



3-2



2012-2013



Galatasaray-Fenerbahçe



1-0



2013-2014



Fenerbahçe-Galatasaray



0-0 (3-2 Pen.)





SON 10 RESMİ MAÇ

Tarih



Stat



Organizasyon



Sonuç (GS-FB)



14.04.2019



Ülker



Süper Lig



1-1



28.09.2019



Türk Telekom



Süper Lig



0-0



23.02.2020



Ülker



Süper Lig



3-1



27.09.2020



Türk Telekom



Süper Lig



0-0



06.02.2021



Ülker



Süper Lig



1-0



21.11.2021



Nef



Süper Lig



1-2



10.04.2022



Ülker



Süper Lig



0-2



08.01.2023



Ülker



Süper Lig



3-0



04.06.2023



Nef



Süper Lig



3-0



24.12.2023



Ülker



Süper Lig



0-0





Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.Fenerbahçe kafilesi, Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek. Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor.Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu..Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak.Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle: