Zymer Bytyqi: 'Galatasaray şampiyon olur'

Geride kalan sezon Antalyaspor'da oynayan ve 2021-2023 arası Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi, açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın da birlikte çalıştınız, onu nasıl yorumlarsın?
- Sergen hoca çok iyi ve dürüst bir adamdı. Ama zamanında istediği transferleri yapamadı. Bu yüzden o dönem onun için kolay olmadı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Fenerbahçe'ye karşı gol attın, o an neler hissettin?
- Fenerbahçe'ye karşı gol attım ve bu beni̇ çok gururlandırmıştı. Ama gol ve asistler söz konusu olmazsa 3 büyüklere karşı hep bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Maçtan sonra mutlu değildim çünkü kaybettik.
Türkiye'de en unutamadığın an hangisiydi?
- En unutulmaz anım Konyaspor ile evimizde Galatasaray'ı yenmemizdi. Sadece kazanmakla kalmadık, onlara karşı çok iyi bir performans sergiledik.
GALATASARAY İTİRAFI
Türkiye'de bu sezon sence kim şampiyon olur?
- Bence Galatasaray yine şampiyon olacak, çünkü transferde çok akıllı davrandılar. Öte yandan en iyi oyunculara yatırım yapacak paraları da var...
Türk hakemleri hakkında kısa bir yorum yapar mısın?
- Hakemler dünyanın her yerinde olduğu gibi bazıları iyidir, bazıları kötüdür. Bazıları hiçbir maçta hakemlik yapmamalıdır.
TÜRKİYE KARNESİ
Zymer Bytyqi, Konyaspor forması ile toplam 83 maça çıktı. 11 kez rakip fileleri sarsmayı başaran Kosovalı futbolcu 15 kez de asist performansı sergiledi.
Antalyaspor'da ise 33 maçta forma giyen Bytyqi, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın da birlikte çalıştınız, onu nasıl yorumlarsın?
- Sergen hoca çok iyi ve dürüst bir adamdı. Ama zamanında istediği transferleri yapamadı. Bu yüzden o dönem onun için kolay olmadı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Fenerbahçe'ye karşı gol attın, o an neler hissettin?
- Fenerbahçe'ye karşı gol attım ve bu beni̇ çok gururlandırmıştı. Ama gol ve asistler söz konusu olmazsa 3 büyüklere karşı hep bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Maçtan sonra mutlu değildim çünkü kaybettik.
Türkiye'de en unutamadığın an hangisiydi?
- En unutulmaz anım Konyaspor ile evimizde Galatasaray'ı yenmemizdi. Sadece kazanmakla kalmadık, onlara karşı çok iyi bir performans sergiledik.
GALATASARAY İTİRAFI
Türkiye'de bu sezon sence kim şampiyon olur?
- Bence Galatasaray yine şampiyon olacak, çünkü transferde çok akıllı davrandılar. Öte yandan en iyi oyunculara yatırım yapacak paraları da var...
Türk hakemleri hakkında kısa bir yorum yapar mısın?
- Hakemler dünyanın her yerinde olduğu gibi bazıları iyidir, bazıları kötüdür. Bazıları hiçbir maçta hakemlik yapmamalıdır.
TÜRKİYE KARNESİ
Zymer Bytyqi, Konyaspor forması ile toplam 83 maça çıktı. 11 kez rakip fileleri sarsmayı başaran Kosovalı futbolcu 15 kez de asist performansı sergiledi.
Antalyaspor'da ise 33 maçta forma giyen Bytyqi, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.