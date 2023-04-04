Haber Tarihi: 04 Nisan 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 11:49

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri 4 Nisan 2023

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sahasında güçlü İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri kimler? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri 4 Nisan 2023
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final için kura çekimi yapılmıştı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen çeyrek final maçları için yeni takvim belli oldu.  Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri kimler? İşte detaylar... 

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri 
4 Nisan Salı - 20.30
Ankaragücü - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Nisan Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Başakşehir: Kadir Sağlam

6 Nisan Perşembe - 20.30

Fenerbahçe - Kayserispor: Volkan Bayarslan
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Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır.

Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları programı şu şekilde:

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