Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri 4 Nisan 2023

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Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır.

Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final için kura çekimi yapılmıştı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen çeyrek final maçları için yeni takvim belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç hakemleri kimler? İşte detaylar...4 Nisan Salı - 20.30Ankaragücü - Trabzonspor: Zorbay KüçükGalatasaray - Başakşehir: Kadir SağlamFenerbahçe - Kayserispor: Volkan Bayarslan