Yusuf Yazıcı: 'Hep birlikte başaracağız'

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



Yusuf Yazıcı yaptığı paylaşımda, "Doğrulanmış bu rakamın, bu toprakların, bu şehrin bende çok ayrı bir yeri var. Dünya vatandaşı olmanın, kendi topraklarının değerlerini taşımakla mümkün olduğuna inandım hep. Geri döndüğüm için çok mutluyum." dedi.



Yaşadığı sakatlıkları geride bıraktığını söyleyen Yazıcı, "Bir süredir sahada olmamı engelleyen şanssız sakatlığımı sonunda atlattım. Hep birlikte başarılara imza atacağımız günleri iple çekiyorum. Burası, sizler, bu forma benim için çok özel. Ve de desteğiniz, her zamanki gibi çok kıymetli…" ifadelerini kullandı.



