Karşılaşmayı değerlendiren genç stoper, "Gol attığım için, kazandığımız için gururluyum. Fenerbahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Biz Fenerbahçe olarak her türlü sisteme hazır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Ben kendimi hazır tutmak zorundayım, gelen şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin 18 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk oldukları Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.