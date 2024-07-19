Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, ne zaman artacak? 2024

Yeni yurt dışı çıkış harcı ücreti belli oldu. Yurt dışı çıkış harç ücretiyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 53 maddelik yeni pakette yurtdışı çıkış harcının yükseltilmesi başlığı da yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan talep edilen yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan bir vergidir. Peki Yurt dışı çıkış harcı arttı mı, ne zaman artacak? Yurt dışı çıkış harç pulu ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte ayrıntılar...

Kamuoyunun gündeminde uzun bir süredir tartışılan vergi paketi TBMM'ye sunuldu. 53 maddelik yeni pakette yurtdışı çıkış harcının yükseltilmesi düzenlemesi de yer aldı. Yurt dışı çıkış harcı ücretinin söz konusu düzenlemenin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Vergi paketinde yer alan yurtdışı çıkış harcı yasa teklifi ile 500 liraya çıkarılıyor. Yurtdışı çıkış harcı şu anda 150 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Konuyla ilgili olarak Güler'in açıklamaları şöyle:

"Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini yapmak için bilgilendirmek için bir aradayız. Toplamda 53 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır çalışılan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda hali hazır durum içerisinde bu kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konular çalışılıyor gibi dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir inceleme yapmadığımız bir metin haline getirmediğimiz birçok konu varmış gibi basınla paylaşıldı. 53 maddeyi incelediğinizde paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını görmüş olacaksınız."