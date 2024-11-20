Yıllara göre asgari ücret zam ve artış oranları tablosu 2024

Yıl Brüt (₺) Net (₺) Net Dolar ($) 2023 Temmuz-Aralık 13.414,12 TL 11.402 TL 422 $ (31.07.23) 2023 Ocak-Temmuz 10.008 TL 8.506,80 TL 315 $ 2022 Temmuz-Aralık 6.471 TL 5.500,35 TL 294 $ 2022 Ocak-Temmuz 5.004,00 TL 4.253,40 TL 237 $ 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL 318 $ 2020 2.943,00 TL 2.324,70 TL 336 $ 2019 2.558,40 TL 2.020,59 TL 331 $ 2018 2.029,50 TL 1.603,12 TL 356 $ 2017 1.777,50 TL 1.404,6 TL 369 $ 2016 1.647,00 TL 1.300,99 TL 371 $ 2015 1,201.50 TL 949,07 TL 327 $ 2014 1.071 TL 846 TL 367 $ 2013 978.60 TL 773.01 TL 406 $

Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılık olarak minimum değeridir. Günlük, aylık, saatlik olarak da hesaplanan asgari ücret her yıl işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? İşte yıllara göre brüt ve net asgari ücret2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:2023 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 10.008 TLNet: 8.506,80 TL2023 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 13.414,12 TLNet: 11.402 TL2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:2022 Ocak-Temmuz DönemiBrüt: 5.004 TLNet: 4.253 TL2022 Temmuz-Aralık DönemiBrüt: 6.471 TLNet: 5.500 TL2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı.2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 336 dolardı.2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 331 dolardı.2018 yılında asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 356 dolardı.2017 yılında asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,6 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 369 dolardı.2016 yılında asgari ücret brüt 1.647,00 TL, net 1.300,99 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 371 dolardı.2015 yılında asgari ücret brüt 1,201.50 TL, net 949,07 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 327 dolardı.2014 yılında asgari ücret brüt 1.071 TL, net 846 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 367 dolardı.2013 yılında asgari ücret brüt 978.60 TL, net 773.01 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 406 dolardı.