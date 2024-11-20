Haber Tarihi: 20 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 17:15

Yıllara göre asgari ücret zam ve artış oranları tablosu 2024

Türkiye'de bir emekçinin 30 günlük emeğinin minimum ne kadar olması gerektiğini kanun ile güvence altına alan asgari ücret her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla belirlenir. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? İşte yıllara göre asgari ücret zam ve artış oranları tablosu 2024

Yıllara göre asgari ücret zam ve artış oranları tablosu 2024
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Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılık olarak minimum değeridir. Günlük, aylık, saatlik olarak da hesaplanan asgari ücret her yıl işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? İşte yıllara göre brüt ve net asgari ücret
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM VE ARTIŞ ORANLARI TABLOSU 2024
Yıl Brüt (₺) Net (₺) Net Dolar ($)
2023 Temmuz-Aralık 13.414,12 TL 11.402 TL 422 $ (31.07.23)
2023 Ocak-Temmuz 10.008 TL 8.506,80 TL 315 $
2022 Temmuz-Aralık 6.471 TL 5.500,35 TL 294 $
2022 Ocak-Temmuz 5.004,00 TL 4.253,40 TL 237 $
2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL 318 $
2020 2.943,00 TL 2.324,70 TL 336 $
2019 2.558,40 TL 2.020,59 TL 331 $
2018 2.029,50 TL 1.603,12 TL 356 $
2017 1.777,50 TL 1.404,6 TL 369 $
2016 1.647,00 TL 1.300,99 TL 371 $
2015 1,201.50 TL 949,07 TL 327 $
2014 1.071 TL 846 TL 367 $
2013 978.60 TL 773.01 TL 406 $
2023'de asgari ücret ne kadardı?

2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:

2023 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 10.008 TL
Net: 8.506,80 TL
2023 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 13.414,12 TL
Net: 11.402 TL

2022'de asgari ücret ne kadardı?

2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:

2022 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 5.004 TL
Net: 4.253 TL
2022 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 6.471 TL
Net: 5.500 TL

2021'de asgari ücret ne kadardı?

2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı.

2020'de asgari ücret ne kadardı?

2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 336 dolardı.

2019'da asgari ücret ne kadardı?

2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 331 dolardı.

2018'de asgari ücret ne kadardı?

2018 yılında asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 356 dolardı.

2017'de asgari ücret ne kadardı?

2017 yılında asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,6 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 369 dolardı.


2016'da asgari ücret ne kadardı?

2016 yılında asgari ücret brüt 1.647,00 TL, net 1.300,99 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 371 dolardı.

2015'de asgari ücret ne kadardı?

2015 yılında asgari ücret brüt 1,201.50 TL, net 949,07 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 327 dolardı.

2014'de asgari ücret ne kadardı?

2014 yılında asgari ücret brüt 1.071 TL, net 846 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 367 dolardı.

2013'de asgari ücret ne kadardı?

2013 yılında asgari ücret brüt 978.60 TL, net 773.01 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 406 dolardı.

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