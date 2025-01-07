Yetenek taramasında keşfedilen judocu kızlar, başarı peşinde

Yetenek taramasında keşfedilen judocu kızlar, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yetenek taramasında keşfedilen judocu kızlar, başarı peşinde
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07 Ocak 2025 14:50
Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında judoya yetenekleri keşfedilen Neris Güler ve Eftal Çetinkaya, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Bakanlıkça yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde yürütülen yetenek tarama programı çerçevesinde Akçakoca'da yaşayan 12 yaşındaki Güler ve Çetinkaya, 3 yıl önce judoyla tanıştı.

Kısa sürede kendini geliştiren iki sporcu, milli takıma seçilerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı. Güler ve Çetinkaya, başarılarına yenilerini eklemek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ve Balkan üçüncülüğü bulunan Neris Güler, judoya başladıktan sonra hayatında yeni bir hedef koyduğunu dile getirerek, "Eğitimim de olumlu yönde gidiyor. Judoyla birlikte ilerletebiliyorum. Hedefim bu sene Türkiye ve Balkan şampiyonu olmak, ilerideki hedefim de milli takıma girmek ve olimpiyatlarda derece yapmak." diye konuştu.

Türkiye şampiyonu ve Balkan üçüncüsü Eftal Çetinkaya ise "Hedefim Balkan şampiyonu olmak ve ileride de olimpiyatlarda şampiyon olmak. Okulla judoyu aynı anda ilerletebiliyorum, derslerimde aksama olmuyor hatta daha iyi oluyor bazen. Spor yaparken stres atıyorum, bu da okuldaki başarıma yansıyor." ifadelerini kullandı.

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