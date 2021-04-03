Yasin Öztekin: "Bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun"

Samsunspor forması giyen Yasin Öztekin, Süper Lig'de Galatasaray'ı desteklediğini ve sarı kırmızılıların şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com
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Yasin Öztekin: 'Bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun'
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03 Nisan 2021 17:15
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve şu an TFF 1. Lig ekiplerinden  Samsunspor forması giyen Yasin Öztekin, Tuzlaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

A Spor'un sorularını yanıtlayan Yasin Öztekin, "Bu konulara çok girmek istemiyorum ancak şunu açık şekilde söyleyebilirim. Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Şu an Samsunspor'un formasını terletiyorum, gururla terletiyorum. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa o da Galatasaray olsun" dedi.

Yasin Öztekin ayrıca, "Beşiktaş şu an çok iyi oynuyor, çok iyi gidiyorlar. Fenerbahçe o kadar transfer yaptı ama istediği sonuçları alamıyor. Orada da sıkıntılı bir süreç var. 10 tane daha maç var. Hak eden kazansın ama gönlüm Galatasaray'dan yana" ifadelerini kullandı





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