  •  
    Beşiktaş'ın transferde hayaline ENGEL oldu!..
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! BÜYÜK operasyon
  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi

Yannick Bolasie, Everton ile yol ayrımında!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Yannick Bolasie'nin Everton tarafından satılmak istendiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yannick Bolasie, Everton ile yol ayrımında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 21:27
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında!

İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor. Everton'ın kadroda düşünmediği Bolasie'yi Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

İngiliz ekibinin teklif beklediği Bolasie için Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Crystal Palace'ın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

İki sezon önce Bolasie'yi 29 milyon euroya Everton'a satan Palace, kiralık olarak 29 yaşındaki Kongolu kanat futbolcusunu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için