Yannick Bolasie, Everton ile yol ayrımında!

Transfer döneminde adıile anılankulübüile yol ayrımında!İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor. Everton'ın kadroda düşünmediği Bolasie'yi Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.İngiliz ekibinin teklif beklediği Bolasie için Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Crystal Palace'ın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.İki sezon önce Bolasie'yi 29 milyon euroya Everton'a satan Palace, kiralık olarak 29 yaşındaki Kongolu kanat futbolcusunu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.