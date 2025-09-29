29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Yalıkavakspor Avrupa'da avantajını korumak istiyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Bodrum ekibi, rakibi HH Elite'ye 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da konuk olacak.

calendar 29 Eylül 2025 15:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek tek gol farkla avantajı eline geçiren Yalıkavakspor rövanşta turu geçen taraf olmak istiyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Bodrum ekibi, rakibine 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da konuk olacak. Yalıkavakspor, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olurken, HH Elite'in tek farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Yalıkavakspor daha önce 2021 yılında EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalmış ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle maçlara çıkamadan elenmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
