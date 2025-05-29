ESPN'den Brian Windhorst, Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant'i bu yaz büyük olasılıkla takas edeceğini açıkladı.



NBA Today programında konuşan Windhorst, "Durant'in gelecek sezon Suns forması giymeyeceğine %98 eminim. Nasıl gerçekleşeceğinden ise yalnızca %1 eminim," diyerek sürece dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Durant'in, 2024-25 sezonunda Suns formasıyla 62 maça çıktığını ve bu karşılaşmalarda 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladığını belirten Windhorst, oyuncunun geleceğinin bazı takımların uzun vadeli planlarına bağlı olabileceğini ifade etti.



Windhorst, "Onu bir sezonluk kiralık gibi mi düşünüyorlar, yoksa takas ettikten sonra kontrat uzatacaklar mı? Durant'in uzatma isteyeceğini tahmin ediyorum," dedi.



Suns, bu sezonu 36-46'lık dereceyle Batı'da 11. sırada tamamladı ve playofflara kalamadı. Sezonun sonunda başantrenör Mike Budenholzer görevinden alındı. Son üç sezonda üçüncü teknik direktörünü arayan Suns'ta Durant'in geleceği büyük bir soru işareti haline geldi.



Yüksek maaşlı oyuncularla kurulan yıldız kadronun başarısız olması, yönetimi yeniden yapılanmaya zorluyor. Durant'in takası, bu yeni yapılanmanın ilk adımı olabilir. İlgilenen takımlar ise Durant'i kısa vadeli çözüm mü yoksa uzun vadeli yatırım mı olarak göreceklerini değerlendirmek zorunda kalacak.



