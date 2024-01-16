William Carvalho'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, William Carvalho'nun transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Bunun yanında söz konusu futbolcunun siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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William Carvalho'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
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16 Ocak 2024 11:55
Son güncelleme 16 Ocak 2024 11:57
Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapatması sonrasında transferde önceliği ön liberoya veren Beşiktaş, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho'nun üzerine yoğunlaştı.

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, tecrübeli ismin kiralanması konusunda Yeşil-Beyazlılar'la anlaştı.

Deneyimli isim de Portekizli teknik adam Fernando Santos'la konuşup yeşil ışık yaktı. Yönetim, mali konuları da çözüp transferi tamamlamayı amaçlıyor.

KİRALAMA BEDELİ...

Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istiyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ediyor. Betis ise kiralama bedelinde ısrarcı... Bu konunun da en yakın süre içinde finalize edilmesi bekleniyor.

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