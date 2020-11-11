Wikipedia'da en popüleri, Michael Jordan!

Yapılan bir araştırmada, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, en ünlü beş Amerikalı sporcu arasında yer aldığı görüldü.Jordan, LeBron ve Kobe şimdiye kadar basketbol sporunu icra etmiş en iyi süperstarlardan üçü ve isimleri genellikle, sona ermeyen G.O.A.T. tartışmalarında ortaya çıkıyor.MyProtein tarafından yapılan bir Wikipedia analizine göre, üç ikon kişilik, son 12 yılda sitede en çok okunan beş sporcu arasında yer alıyor ve bu durum, ABD'deki en popüler sporcular arasında oldukları fikrine katkıda bulunuyor.MJ,sayfa görüntülemesiyle 1 numarada yer alırken, ikinci sıradagörüntülenmeyle efsane boksörin yer aldığı görüldü.ile üçüncü sırada yer aldı ve kariyeri sona erdiğinde, Ali'yi geride bırakacağı düşünülüyor. Bu yılın başlarında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant ise,sayfa görüntülemesine sahip.MJ, King James ve Kobe ilk 10'da yer alan tek basketbolcular olarak yer alırken; ünlü boksör Mike Tyson, 29.769.600 görüntülemeyle beşinci sıraya oturdu: