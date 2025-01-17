Golden State Warriors'ın pivot arayışında Nikola Vucevic, John Collins, Jonas Valanciunas ve Robert Williams gibi isimleri takas hedefi olarak gördüğü bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Warriors'ın uzun rotasyonunu güçlendirmek adına takas pazarını aktif olarak araştırdığını söyledi. An itiabriyle Batı Konferansı'nda 20-20'lik derecesiyle 10. sırada bulunan ekip, son takas günü öncesinde halen çeşitli seçenekleri değerlendirme sürecinde yer alıyor.



Scotto, Warriors'ın Vucevic, Collins, Valanciunas ve Williams'la ilgilendiğini bildirdi.



Kariyerinde iki kez All-Star olan Vucevic, %55,6 genel ve %44,2 üçlük isabeti oranıyla, verimlilik açısından kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Bazı lig yöneticileri, Chicago Bulls pivotunun alınmasının güçlü performansı ve 2025-26 sezonu için 21,48 milyon dolarlık sözleşmesi nedeniyle, Warriors'a birinci tur seçimine mal olabileceğini iddia etti.



Atletizmi ve çok yönlülüğüyle bilinen Collins, Golden State için bir başka opsiyon olarak ortaya çıktı. Şu anda Utah Jazz forması giyen Collins'in, Warriors'a uzun forvet pozisyonunda skor ve alan genişliği katkıları sağlayabileceği düşünülüyor.



Washington Wizards'tan Valanciunas daha uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkarken, NBA yöneticileri kendisinin yalnızca birden fazla ikinci tur seçimi karşılığında alınabileceğini öne sürdü. Litvanyalı pivot, Warriors'ın bu sezon yoksun olduğu boyalı alan varlığını sağlayabilir.



Geçtiğimiz yaz Portland Trail Blazers'a katılan Williams, Warriors'ın radarındaki bir diğer isim. Elit çember savunuculuğu ile tanınan Williams'ın, Valanciunas gibi birden fazla ikinci tur seçimi karşılığında takıma dahil olabileceği tahmin ediliyor.



