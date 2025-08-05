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Victor Osimhen: "Ne zaman oynayacağım?"

Victor Osimhen'in, ilk hafta mücadelesi olan Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlaması planlanmıyor.

calendar 05 Ağustos 2025 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Victor Osimhen: 'Ne zaman oynayacağım?'
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da ligin ilk maçına sayılı günler kalmışken sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinin mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in İstanbul'a ilk geldiğinde Okan Buruk'a söylediklerine ulaşıldı.

OSIMHEN OYNAMAK İSTİYOR

Nijeryalı yıldızın, imza atmak için İstanbul'a geldikten sonra Okan Buruk'a, "Ne zaman oynayacağım hocam" dedi. Antrenman eksiği olan ve fiziksel anlamda hazır durumda olmayan Nijeryalı golcünün her şeye rağmen Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçında kadroda olması bekleniyor.

2.HAFTA İLK 11'DE OLACAK


Victor Osimhen'in 2. haftada oynanacak olan Karagümrük maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.


 

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