Vesely: 'Barça'ya Euroleague'i kazanmak için geldim'

Geçtiğimiz yaz döneminden beri parçası olduğu Barcelona'nın birçok şampiyonluk kazanabileceği konusunda iyimser olan Jan Vesely, Fenerbahçe'de geçirdiği sekiz yılın ardından, yeni takımında kariyerini Euroleague şampiyonluğu gibi büyük bir başarıyla taçlandırmak istediğini AS ile yaptığı röportajda açıkladı.



-Takım Kral Kupası'na nasıl ulaştı?



Pazar günü güzel bir maç çıkardık. Fazla dinlenmedik ama enerjimizi tasarruflu kullanabildik. Şimdi hazırlanmak için birkaç günümüz var.



-Birkaç haftadır iyi oynuyorsunuz, değil mi?



Evet, takım bu haftalarda çok gelişiyor. Çok daha sağlam maçlar oynadık. Maç sonlarını nasıl oynayacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Bu ayrı bir süreç ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.



-Takım şu anda sezondaki en iyi halinde mi?



Bilmiyorum, bunun için sezonun sonunu beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bence gayet iyiyiz ve çok önemli bir haftadayız. Ama sezon çok uzun.



-Sence çok mu fazla maç oynuyorsunuz?



Hayır Yaza göre değişir. Bazı oyuncular milli takımlarıyla da oynuyor, bazıları oynamıyor, bu durum değişken. Bu sebeple bazı oyuncuların sezonda neredeyse hiç boş vakti olmayabiliyor, lakin çok fazla oynadığımızı söyleyemem.



-Kupaya geri dönersek İlk rakibiniz Unicaja. Onlardan ne bekliyorsunuz?



Agresif bir basketbol oynuyorlar, çok iyiler. Buna iyi bir şekilde hazırlanmak için iki günümüz var.



-Elbette garantisi yok ama kazanırsanız yarı finalde Real Madrid ile karşılaşabilirsiniz... Onları bu sezon nasıl buluyorsun?



Her yıl sağlamlar. Her zaman finallerde ve önemli maçlarda oynuyorlar. Tecrübeli ve mükemmel oyunculardan oluşan sağlam bir takımları var. Yeni oyunculara, Real Madrid'in gerektirdiği seviyede oynamaları hızla öğretiliyor. Bu aralar oldukça iyiler.



-Tavares'e karşı oynamak sizin için problem oluyor mu?



Ona karşı oynamak kolay değil. Oyunu değiştirebilen bir oyuncu. Onunla karşılaşmak için iyi hazırlanmanız gerek.



-Jasikevicius sahada sizden ne talep ediyor?



'Kendimiz' olmayı. Pivotlardan takıma ellerinden geldiğince yardımcı olarak yüksek enerjiyle oynamalarını istiyor.



- Saras kadar rekabetçi ve talepkar bir koç için oynamak zor mu?



Daha önce ona benzer koçlar için oynamıştım. Talepkar ve tüm ayrıntılara odaklanan antrenörlere alışkınım. Kolay diyemem ama alıştım diyebilirim.



-Satoransky'nin yanında oynamanın her şeyi kolaylaştırdığını düşünüyorum.



Birbirimizi 16 yıldır tanıyoruz. Onunla oynamak kolay. Güçlü ve zayıf yönlerimizi bildiğimiz için, birbirimize nasıl yardımcı olacağımızı da biliyoruz.



- Oyun stilini değiştirmişsin. Dışarıya dönük oynayan bir oyuncudan şimdiki 'beş' konumuna evrildin. Bu gelişim nasıl oldu?



Planlı bir şey değildi. Aslında istediğim bir şey de değildi. Yakın zamanda içeride oynamaya alıştım. Dışarıdan şut atarken rahatım ama hedefim içeride daha sağlam olmaktı. Organik bir süreç oldu.



-Fenerbahçe'de sekiz yıl forma giydin... Şu anda Barça'da gördüğün en büyük farklar neler?



-Barça bariz bir şekilde daha büyük ve daha bilinen bir marka. Ben bunu mesela kendi ülkemden insanlarla da görüyorum. Barcelona'ya Barça maçı izlemeye, bizi desteklemeye gelen Çekler oluyor. Elbette futbol takımının da bunda payı var. Barça tüm dünyada ünlüdür. Çok büyük bir marka.



-Birçok kez Euroleague finali oynadın... Tekrar oynayabilme şansını en yüksek gördüğün en yakın zaman, şimdi mi?



Evet diyebilirim... 25. maç günündeyiz ve hiçbir şey belli değil. Normalde şimdiye kadar hangi iki takımın diğerlerinden ayrıldığını ve dört galibiyet uzakta olduğunu görebilirdiniz. Ama şimdi herkes birbirine daha yakın. Rekabetin güzelliği de burada, her maç önemli ve hepsini yüzde 100'ünüzü vererek oynamalısınız, yoksa birkaç kez tökezleyip playoffların dışında kalabilirsiniz.



-Euroleague'i kazanmak takımın ana hedefi mi?



Elbette. Buraya gelmemin sebebi bu, Euroleague'i kazanmak. Harika bir takımımız var ve bu takımla kazanabileceğimize inanıyorum.



- Takımın Kupa, Lig ve Euroleague olmak üzere üç müsabakayı da kazanmaya hazır olduğunu düşünüyor musunuz?



Öyle görüyorum ama benim ve takımın 'odak noktası' adım adım ilerlemek. Şimdi Kupa'ya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki Pazartesi diğerini düşünmeye başlayacağız.





