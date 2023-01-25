Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak?

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Vergi borcu olan kişiler tarafından sorgulama işlemleri gündemde. Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yeni borç yapılandırma paketine ilişkin detayları duyurdu. Paket kapsamındaki vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz borçları gibi durumlar gündeme gelirken vergi affına ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin detaylarını açıkladı. Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan konuşmasında "Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. " dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir." sözleriyle noktaladı.Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekmekt. Güncel vergi borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-mail ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır.