Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 12:39

Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak?

2023 vergi affı ile vergi borçları affı uygulanacak. Vergi borcu yapılandırması ve şartları belli oldu. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan detayları açıkladı. Vergi daireleri, il özel idareleri, SGK, belediyeler, gümrük müdürlükleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı gibi kamu borçlara ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Peki 2023 vergi borçları affı ne zaman, vergi borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? Vergi affı kimleri kapsıyor? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama…

Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak?
Abone Ol
Vergi borcu olan kişiler tarafından sorgulama işlemleri gündemde. Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yeni borç yapılandırma paketine ilişkin detayları duyurdu. Paket kapsamındaki vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz borçları gibi durumlar gündeme gelirken vergi affına ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

VERGİ AFFI ÇIKTI MI? 2023
 Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin detaylarını açıkladı. Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasında "Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir." sözleriyle noktaladı.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekmekt. Güncel vergi borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-mail ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır.

BORÇ YAPILANDIRMA SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor! Transferler Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor!
Salih Uçan'a da 'Güneş' açtı Beşiktaş Salih Uçan'a da "Güneş" açtı
Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izle Güne Dair Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izle
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi Spor Toto Süper Lig Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Giresunspor iddialı: 'Galatasaray'ı yeneceğiz' Giresunspor Giresunspor iddialı: "Galatasaray'ı yeneceğiz"
Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta? Güne Dair Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro ödemeli mi? Galatasaray Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro ödemeli mi?
Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak? Güne Dair Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak?
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı açıklamalar Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı açıklamalar
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Okan Buruk'un en çok istediği transfer: Fofana
2
Fenerbahçe: "Yine şaşırmıyoruz!"
3
Galatasaray'dan yerinde takip!
4
"Fenerbahçe transferden emin!"
5
Haris Seferovic'ten ayrılığa şartlı onay
6
Beşiktaş'tan savunmaya iki milli yıldız
7
Fenerbahçe'den, Galatasaray'a 28 şampiyonluk mesajı

SON HABERLER

yukarı ok