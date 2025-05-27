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Vasilije Micic'in isteği, isteyenleri şok etti!

NBA kariyerini bitirmeye hazırlanan Vasilije Micic, Avrupa'dan kendisini isteyen kulüplere maaş talebini iletti.

calendar 27 Mayıs 2025 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vasilije Micic'in isteği, isteyenleri şok etti!
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THY EuroLeague yaz trasfer dönemi yavaş yavaş hareketlenirken gündemdeki en büyük isim Vasilije Micic...

Final Four hafta sonunda boy gösteren 31 yaşındaki Micic, kulüplerden gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı.

Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüple görüşen Sırp yıldız, Yunanistan'dan Sport24'ün haberine göre; taliplilerinden net 5 milyon euro maaş talep etti. Bu maaş talebinin, kendisini isteyen kulüplere geri adım attırdığı kaydedildi.

PHOENIX'IN KARARINI BEKLİYOR

Phoenix Suns ile 7.7 milyon dolar kazandığı, kulübün 29 Haziran'a kadar bu kontratı 8.1 milyon dolara uzatma opsiyonu bulunan bir kontratı olan Micic, takımlara bu tarihe kadar beklemelerini iletti.

Micic, Phoenix Suns'ın bu opsiyonu kullanmaması halinde Avrupa'ya döneceğini de iletti.

İKİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Anadolu Efes ile iki kez EuroLeague şampiyonu (2021, 2022), Final Four MVP'si olan Sırp milli gard, aynı zamanda All-25 EuroLeague Takımı'nın da bir üyesiydi.

NBA'de Oklahoma City Thunder (2023/24), Charlotte Hornets (2023/24 ve 2024/25) ve Phoenix Suns (2024/25) formalarını terleten Micic, 101 maçta 6.8 sayı 3.9 asist ve 1.8 ribaund istatistkleri yakaladı.


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