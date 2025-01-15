Charlotte Hornets guardı Vasilije Micic'in, EuroLeague'e dönebileceği iddia edildi.



Sportando'nun haberine göre, geçmişte iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşamış olan Micic'in NBA'de kısa bir süre kaldıktan sonra yakında Avrupa'ya geri dönmeyi düşündüğü öne sürüldü.



2024-25 sezonu için Hornets ile 7,7 milyon dolarlık bir sözleşmesi olan Micic'in, gelecek yıl için kontratında 8,1 milyon dolarlık bir takım opsiyonu bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu, NBA'de gelecek vaat etmesine rağmen Charlotte'ta sınırlı bir rol üstlenebilmişti.



Temmuz 2023'te Oklahoma City Thunder ile sözleşme imzaladıktan sonra Micic burada 30 maç oynamış ve 3,3 sayı ve 2,5 asist ortalamalarında kalmıştı. Şubat 2024'te Gordon Hayward'ı Oklahoma City'ye gönderen bir anlaşmanın parçası olarak Hornets'e takas edilen Micic'in rolü artmış, maç bşaına 20.6 dakikada ortalama 7 sayı, 2.3 ribaund ve 3.5 asist üretmişti.



Micic'in NBA'deki geleceği belirsizliğini korurken, EuroLeague'den kendisi için talipler arasında Panathinaikos ve eski takımı Kızılyıldız'ın isimleri geçiyordu.



