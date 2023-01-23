Ümraniyespor'dan 'tiyatro' göndermesi

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "tiyatro" emojileri kullanılara bir "sahne" fotoğrafı paylaşıldı.Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." ifadelerini kullanmıştı.