Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 00:50 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 00:50

Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Evli mi?

Ümit Erdim kimdir, Ümit Erdim kaç yaşında, Ümit Erdim evli mi? Ümit Erdim Survivor yarışmasında elenen ilk isim olduğu açıklandı ve araştırmalar başladı. Hayranlarının Ümit Erdim ile ilgili merak ettiği bilgiler burada...

Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Evli mi?
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Ümit Erdim kimdir sorusunu arayanlar oldukça artmış durumda. Bunun nedeni Ümit Erdim'in Survivor programına katılarak 2023 kadrosunda yer alması olduğu söylenebilir.

Uzun süredir oyunculuk kariyerine ara veren Ümit Erdim bilindiği gibi pilot eğitimi almıştı. Ümit Erdim evli mi, çocuğu var mı? Ümit Erdim yaşı kaç gibi sorular araştıranların ilgisini çekiyor.
ÜMİT ERDİM KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
15 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu oyuncu ve sunucu Ümit Erdim 37 yaşındadır. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.

Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol aldı.

Kilo verdiği için oyunculuk tekliflerinin gelmediğini belirten Erdim, kariyerine pilot olarak devam etme kararı almıştı.

ÜMİT ERDİM EVLİ Mİ? SEVGİLİSİ KİM
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Ümit Erdim Seda Çınar ile evlidir. Mutlu çiftin evliliğinden Ses ve Ela adında iki kızı vardır.

ÜMİT ERDİM DİZİLERİ FİLMLERİ

Oyuncu Ümit Erdim'in yer aldığı yapımlar şu şekildedir:  

Şampiyon
Cuma'ya kalsa
Gönül
Hayat Bilgisi

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