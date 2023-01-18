Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Evli mi?

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Ümit Erdim kimdir sorusunu arayanlar oldukça artmış durumda. Bunun nedeni Ümit Erdim'in Survivor programına katılarak 2023 kadrosunda yer alması olduğu söylenebilir.Uzun süredir oyunculuk kariyerine ara veren Ümit Erdim bilindiği gibi pilot eğitimi almıştı. Ümit Erdim evli mi, çocuğu var mı? Ümit Erdim yaşı kaç gibi sorular araştıranların ilgisini çekiyor.15 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu oyuncu ve sunucu Ümit Erdim 37 yaşındadır. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol aldı.Kilo verdiği için oyunculuk tekliflerinin gelmediğini belirten Erdim, kariyerine pilot olarak devam etme kararı almıştı.Ümit Erdim Seda Çınar ile evlidir. Mutlu çiftin evliliğinden Ses ve Ela adında iki kızı vardır.ŞampiyonCuma'ya kalsaGönülHayat Bilgisi