Haber Tarihi: 25 Mart 2024 16:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 16:22

Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Ulusal Staj Programı'nda pek çok gence staj imkanı sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında başvurularını tamamlayan gençler şimdi ise sonuçlara odaklandı. Peki, 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal staj programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanabileceği Ulusal Staj Programı 2024 yılı başvuruları, 28 Aralık 2023 –10 Mart 2024 tarihleri arasında "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı.

2024 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan duyuruya göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi.

Kısa süre içinde sonuçların ilan edilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.
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