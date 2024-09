UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2024

Yeni sezonda Manchester City, İnter, Bayern Münih, Leipzig, İnter, Real Madrid, Barcelona Liverpool, Paris Saint - Germain, Arsenal, Atletico Madrid gibi önemli kulüpler mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanırken gözler maçların canlı yayınlanacağı kanallara çevrildi. Birçok karşılaşma yeni sezonda şifresiz olarak ekranlara gelecek. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan ise önümüzdeki hafta yaşanacak. Yeni formatta ilk kez izleyici karşısına çıkacak maçlar bu hafta üç gün boyunca sürecek. Şifresiz olarak ekranlara gelecek maçlar ise belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Devler Ligi maçlarına ilişkin detaylar



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu TRT oldu. Devler Ligi maçları TRT 1, Tabii Spor, Tabi Spor 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Detaylı maçların programı belli olurken TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçlar şifresiz olacak.



Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayacakları tüm maçlar benzer şekilde şifresiz ekranlara gelecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yabancı takımların maçları reklamsız ve sınırsız olarak Premium sahipleri tarafından izlenebilecek.



Tabii üzerinden yayınlanacak karşılaşmaları takip edebilmek için aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI



2. HAFTA



1 Ekim - Salı

FC Salzburg - Brest

VfB Stuttgart - AC Sparta Prag

Arsenal FC - Paris Saint-Germain

Bayer 04 Leverkusen - AC Milan

Borussia Dortmund - Celtic FC

FC Barcelona - BSC Young Boys

Inter- Kızılyıldız

PSV Eindhoven - Sporting

SK Slovan Bratislava - Manchester City



2 Ekim - Çarşamba

FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC

Girona FC - Feyenoord

Aston Villa FC - FC Bayern Münih

Dinamo Zagreb- AS Monaco

Liverpool FC - Bologna FC 1909

LOSC Lille - Real Madrid C.F.

RB Leipzig - Juventus

SK Sturm Graz - Club Brugge

SL Benfica - Atletico Madrid



3. HAFTA



22 Ekim - Salı

AC Milan - Club Brugge

AS Monaco - Kızılyıldız

Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk

Aston Villa FC - Bologna FC 1909

Girona FC - SK Slovan Bratislava

Juventus - VfB Stuttgart

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund

SK Sturm Graz - Sporting



23 Ekim - Çarşamba

Atalanta BC - Celtic FC

Brest- Bayer 04 Leverkusen

Atletico Madrid - LOSC Lille

BSC Young Boys - Inter

FC Barcelona - FC Bayern Münih

FC Salzburg - Dinamo Zagreb

Manchester City - AC Sparta Praha

RB Leipzig - Liverpool FC

SL Benfica - Feyenoord



4. HAFTA



5 Kasım - Salı

PSV Eindhoven - Girona FC

SK Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

Bologna FC 1909 - AS Monaco

Borussia Dortmund - SK Sturm Graz

Celtic FC - RB Leipzig

Liverpool FC - Bayer 04 Leverkusen

LOSC Lille - Juventus

Real Madrid C.F. - AC Milan

Sporting - Manchester City



6 Kasım - Çarşamba

Club Brugge - Aston Villa FC

FC Shakhtar Donetsk - BSC Young Boys

AC Sparta Prag- Brest

FC Bayern Münih - SL Benfica

Inter- Arsenal FC

Feyenoord - FC Salzburg

Kızılyıldız - FC Barcelona

Paris Saint-Germain - Atletico eMadrid

VfB Stuttgart - Atalanta BC





5. HAFTA



26 Kasım - Salı

AC Sparta Prag - Atletico de Madrid

SK Slovan Bratislava - AC Milan

Bayer 04 Leverkusen - FC Salzburg

BSC Young Boys - Atalanta BC

FC Barcelona - Brest

FC Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Inter- RB Leipzig

Manchester City - Feyenoord

Sporting - Arsenal FC



27 Kasım - Çarşamba

Kızılyıldız- VfB Stuttgart

SK Sturm Graz - Girona FC

AS Monaco - SL Benfica

Aston Villa FC - Juventus

Bologna FC 1909 - LOSC Lille

Celtic FC - Club Brugge KV

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund

Liverpool FC - Real Madrid C.F.

PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk



6. HAFTA



10 Aralık - Salı

Girona FC - Liverpool FC

Dinamo Zagreb - Celtic FC

Atalanta BC - Real Madrid C.F.

Bayer 04 Leverkusen - Inter

Club Brugge KV - Sporting

FC Salzburg - Paris Saint-Germain

FC Shakhtar Donetsk - FC Bayern Münih

RB Leipzig - Aston Villa FC

Brest- PSV Eindhoven



11 Aralık - Çarşamba

Atletico Madrid - SK Slovan Bratislava

LOSC Lille - SK Sturm Graz

AC Milan - Kızılyıldız

Arsenal FC - AS Monaco

Borussia Dortmund - FC Barcelona

Feyenoord - AC Sparta Prag

Juventus - Manchester City

SL Benfica - Bologna FC 1909

VfB Stuttgart - BSC Young Boys



7. HAFTA



21 Ocak - Salı

AS Monaco - Aston Villa FC

Atalanta BC - SK Sturm Graz

Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen

Bologna FC 1909 - Borussia Dortmund

Club Brugge KV - Juventus

Kızılyıldız - PSV Eindhoven

Liverpool FC - LOSC Lille

SK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

SL Benfica - FC Barcelona



22 Ocak - Çarşamba

FC Shakhtar Donetsk - Brest

RB Leipzig - Sporting Clube de Portugal

AC Milan - Girona FC

AC Sparta Prag - Inter

Arsenal FC - Dinamo Zagreb

Celtic FC - BSC Young Boys

Feyenoord - FC Bayern Münih

Paris Saint-Germain - Manchester City

Real Madrid C.F. - FC Salzburg



8. HAFTA



29 Ocak - Çarşamba

Aston Villa FC - Celtic FC

Bayer 04 Leverkusen - AC Sparta Prag

Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk

BSC Young Boys - Kızılyıldız

FC Barcelona - Atalanta BC

FC Bayern Münih - SK Slovan Bratislava

Inter - AS Monaco

FC Salzburg - Atletico Madrid

Girona FC - Arsenal FC

Dinamo Zagreb - AC Milan

Juventus - SL Benfica

LOSC Lille - Feyenoord

Manchester City - Club Brugge KV

PSV Eindhoven - Liverpool FC

SK Sturm Graz - RB Leipzig

Sporting - Bologna FC 1909

Brest - Real Madrid C.F.

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain





