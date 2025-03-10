Haber Tarihi: 10 Mart 2025 13:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 13:10

Twitter çöktü mü? 10 Mart 2025 X çöktü mü?

Sosyal medya uygulaması eski adıyla Twitter olan X'de bazı kullanıcılar 'Tweetler yüklenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Bu kapsamda gözler "X (Twitter) çöktü mü?" sorusu gündem oldu. İşte, 10 Mart 2025 Twitter erişim sorunu ile ilgili detaylar haberimzin devamında...

Twitter çöktü mü? 10 Mart 2025 X çöktü mü?
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Sosyal paylaşım uygulaması X'de yaşanan sorun gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan eski adıyla Twitter'da tweet ve akış sorunu meydana geldi. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 10 Mart 2025  Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar..

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X platformu kullanıcıları, paylaşılan gönderilere etkileşim veremediklerini ve gönderi alıntılarını göremediklerini belirtti. Tweetler ve yorumların yüklenemediği hatasıyla karşılaşıldığı iletildi

X sosyal medya platformunda meydana gelen sorunun anlık olduğu ve ilerleyen dakikalarda çözülmesi bekleniyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:
- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

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