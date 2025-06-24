Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor

Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
POTANIN PERİLERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaşıyor. İtalya ile gerçekleşecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 20:30'da Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez karşılaşmış olacak. Daha önce oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan yenik ayrıldı.
İtalya ise grubunda 3'te 3 yaparak lider konumunu sürdürdü.
POTANIN PERİLERİ KADRO
Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu.
MAÇ TAKVİMİ
Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da olacak.
Final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da gerçekleşecek.
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