Haber Tarihi: 24 Haziran 2025 16:47 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 16:47

Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor

A Kadın Milli Takımımız, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçlarını ikincilikle noktaladı. A grubundaki son rakibi Yunanistan'ı 83-72 skorla mağlup eden Milliler, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Potanın Perileri İtalya ile karşılaştıkları 7 resmi maçtan 6'sını kazanmıştı. Peki, Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor
Abone Ol
Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...

POTANIN PERİLERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaşıyor. İtalya ile gerçekleşecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 20:30'da Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez karşılaşmış olacak. Daha önce oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan yenik ayrıldı.

İtalya ise grubunda 3'te 3 yaparak lider konumunu sürdürdü.

POTANIN PERİLERİ KADRO

Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu.

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da olacak.

Final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da gerçekleşecek.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları Inter Simone Inzaghi'den Al-Hilal ve Inter açıklamaları
Nottingham Forest'tan Elanga için ret! Newcastle United Nottingham Forest'tan Elanga için ret!
Christensen, Barcelona'da kalıyor! Barcelona Christensen, Barcelona'da kalıyor!
Juventus'ta 25 milyon euro'ya satış: Douglas Luiz Juventus Juventus'ta 25 milyon euro'ya satış: Douglas Luiz
Napoli, Darwin Nunez için Liverpool'la masaya oturuyor Napoli Napoli, Darwin Nunez için Liverpool'la masaya oturuyor
Barcelona'nın Ansu Fati için planı! Barcelona Barcelona'nın Ansu Fati için planı!
Kolo Muani: 'Burada mutluyum, kalmak istiyorum' Juventus Kolo Muani: "Burada mutluyum, kalmak istiyorum"
Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı Samsunspor Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor Gündem Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jadon Sancho'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
2
Galatasaray'a Cuesta için teklif!
3
Galatasaray'da dev revizyon: 50 milyon Euro!
4
Fenerbahçe'nin gözdesi Jonathan David, el sıkıştı! İşte yeni takımı
5
Zaniolo, Galatasaray'a dönmek istiyor!
6
Beşiktaş'ta yeni gündem: Vedat Muriqi
7
Galatasaray ilk teması kurdu: Kepa Arrizabalaga!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.