Türkiye - İtalya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri çeyrek final maçına çıkıyor

Potanın Perileri, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor. İlk maçı Fransa ile yapan Miller, parkeden mağlup ayrılmıştı. A Kadın Milli Takım, grubunda iki galibiyet bir yenilgi ile ikinci oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Türkiye, İtalya ile eşleşti. İşte, maçın detayları...

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaşıyor. İtalya ile gerçekleşecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 20:30'da Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez karşılaşmış olacak. Daha önce oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan yenik ayrıldı.

İtalya ise grubunda 3'te 3 yaparak lider konumunu sürdürdü.

Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz, Elif İstanbulluoğlu.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da olacak.

Final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da gerçekleşecek.