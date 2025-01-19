Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
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19 Ocak 2025 17:37
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik set skoruyla yendi.  Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)

Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)

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