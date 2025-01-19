Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik set skoruyla yendi. Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Arzu Uzatöz, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25
Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)
Hakemler: Arzu Uzatöz, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25
Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)