TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ: 2025 TRT Spor Yıldız hangi kanalda? TRT Spor Yıldız canlı yayın izle HD ekranı

TRT Spor Yıldız frekans ayarlama bilgileri UEFA Avrupa Ligi maçları dolayısıyla gündeme geldi. Bu akşam Twente ve Beşiktaş arasında oynanacak kritik maç TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, TRT Spor Yıldız hangi kanalda, frekans nasıl ayarlanır? İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın izle HD



TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ



Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:



Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)



TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALDA?



TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.



TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE



Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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