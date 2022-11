Trabzonlu iş insanı Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor'un mevcut borcunun korkutucu düzeyde olmadığını söyledi.



Kulüp potansiyeli ve gelir getirici projelerle bahsedilen borçları ödeyecek düzeyde olduğunu düşündüğünü belirten Yazıcı, bordo-mavili kulübün ekonomide de şampiyon olabileceğine yürekten inandığını vurguladı.



Birhan Emre Yazıcı, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğa kolay ulaşılamadığını, stresli bir dönemden de geçildiğini vurguladı. Bunun da akabinde mental bir yorgunluğa yol açtığını belirten Yazıcı, "Şampiyonluk sürecini yönetmek kolay değildi. Bu başarıldı. Bu sezon için beklentimiz Trabzonspor'u daha iyi yerlerde görmek ama bu sezon itibarıyla şimdiye dek beklediğimiz havayı yakalayabilmiş değiliz. Bu mental yorgunluğun, Kasım ayında yönetim ve teknik heyetin yapacağı dokunuşlarla, taraftarlarımızın desteğiyle düzeleceğine inananlardanım. Sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsızlık zarar verici olabilir. Bu aradan sonra çok daha iyi bir dönüş yapacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Adaptasyon süreci yaşanıyor"



Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de bulunduğu konumu hak etmediğini söyleyen Yazıcı, "Takıma yeni katılan isimler var. Bu da beraberinde adaptasyon sürecinde bir sıkıntı oluşturmuş olabilir. Kasım ayında bu dönemin en iyi şekilde geçileceğini düşünenlerdenim. Teknik ekip eminim ki bu süreçte var gücüyle çalışacaktır" şeklinde konuştu.



Spor Toto Süper Lig'in çok sürprizlerle dolu olduğunu da dile getiren Yazıcı, "Burası Türkiye Lig'i ve her şey olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un, bu arada doğru hamleler yaparak toparlanması" ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor'un borcu korkutucu değil"



Trabzonspor'un 52. Divan Genel Kurul toplantısında açıklanan 1 milyar 980 milyon 882 bin TL'lik borçla ilgili olarak Yazıcı, "Trabzonspor'un potansiyeli bahsedilen borçları ödeyecek güçte. Büyük yapılar, büyük organizasyonlar için bahsedilen borçlar çokta büyük değil. Ancak bu borcun da çok derinleşmemesi lazım. Türkiye ligi zaten borcun içinde yüzen bir lig. Bu sadece Trabzonspor'a has bir özellik değil. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları daha fazla, onların dertlenmediği noktada Trabzonspor taraftarının çokta dertlenmemesi lazım. Korkunç rakamlar değil, gelir getirecek projeler geliştirmek gerek. Finans meseleleri çok ciddi konulardır. Bu borcunda çok daha yukarlara çıkmaması gerekli. Daha da içinde çıkılmaz bir hale gelmemesi lazım. Bunu kontrol etmek açısında yönetici arkadaşlara da çok ciddi iş düşüyor" dedi.



"Ekonomi şampiyonu olabilir"



"Trabzonspor enflasyon ortamını avantajına çevirebilirse, ekonomisini çok hızlı bir şekilde toparlayabilir" diye konuşan Birhan Emre Yazıcı, "Burada esas dertlenmesi gereken takımlar belli. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu, bu sezonun en büyük adaylarından biri. Ligin yıldız isimlerini kadrosunda barındıran bir kulüp. Böyle bir borcu ödeyecek potansiyeli var. 4 büyükler arasında nasıl şampiyon olup çıkmışsa ekonomide de çıkabilir. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Ben Trabzonspor'un adamıyım"



Trabzonspor'un gelecekte yönetimde yer alması gerektiği konusunda konuşulan isimlerin başında gelen Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor'u çok sevdiğini belirterek, "Kendimi, kulübün taraftarı, destekçisi ve bir adamı olarak görüyorum. Bize bir ihtiyaç düşerse seve seve yaparız. Gerçekten Trabzonspor Kulübü der ise seni şurada değerlendirmek istiyoruz diye O zaman seve seve gelir o görevi yaparız. Bunun içinde kimle bu görevi yapacağımız, ne kadar faydalı olacağımız, Trabzonspor ne katacağımız çok önemli. Trabzonspor'da görev almak beni heyecanlandırır mı ? Mutlu olur musunuz diyorsanız ? Evet olurum. Ama koltuğun hakkını vererek işimizi yaparak doldurmamız lazım. Beklentim yok, verebileceğim şeyler olduğuna inanılıyor. Benim hakkımda zaman zaman bazı şeyler duyuyorum. Bu yakıştırmalar herkes için yapılabilir. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzonluyum. Trabzonlu bir iş insanıyım. Tek bir adamım ve yakın olduğum varsa o da Trabzonspor taraftarının hepsidir. Biz kulübün adamıyız" diye konuştu.



"Her Trabzonlunun olduğu gibi bizimde en büyük hayalimiz"



"Trabzonspor'a hizmet etmek için yönetici olmaya da gerek yok" diyen Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı, "Taraftar olarak da hizmet edebilirsin. Maça giderek te hizmet edebilirsin. Buradaki görev farklılıkları tamamen ihtiyaca göre değişiyor. Bana da bir ihtiyaç olursa bunu seve seve yaparız. Her Trabzonlunun olduğu gibi bizimde hayallerimizden bir tanesi ama Allah bize başaramayacağımız, oturup da dolduramayacağımız koltuğu da nasip etmesin" dedi.



(Haber61)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ