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Trabzonspor - Samsunspor; 11'ler

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.

calendar 25 Mayıs 2025 17:59 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 18:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor - Samsunspor; 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Fatih Tekke ile yoluna devam eden Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet için sahaya çıkacak. Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Trabzonspor, haftaya 47 puanla 7. sırada girdi.

SAMSUNSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Schindler, Dimata.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz Derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA 26 MAÇIN 21'İNİ EV SAHİBİ KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

SAHASINDA SON 5 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.

En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.


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