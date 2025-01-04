Trabzonspor'dan resmi teklif: Adryelson

Trabzonspor, Lyon forması giyen Adryelson için Fransız ekibine resmi teklif yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan resmi teklif: Adryelson
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 17:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo mavili ekip, Lyon forması giyen Adryelson ilgileniyor.

Haberde Trabzonspor'un 26 yaşındaki Adryelson için Lyon'a resmi teklif yaptığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Öte yandan bordo mavililerin, Daha önce şartlarını sorduğu savunma oyuncusu için görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.

Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.

Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı. Lyon, Adryelson'u Ocak 2024'te Botafogo'dan 3.5 milyon euroya transfer etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery