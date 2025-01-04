Trabzonspor'dan resmi teklif: Adryelson

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo mavili ekip, Lyon forması giyen Adryelson ilgileniyor.
Haberde Trabzonspor'un 26 yaşındaki Adryelson için Lyon'a resmi teklif yaptığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Öte yandan bordo mavililerin, Daha önce şartlarını sorduğu savunma oyuncusu için görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.
Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.
Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı. Lyon, Adryelson'u Ocak 2024'te Botafogo'dan 3.5 milyon euroya transfer etmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo mavili ekip, Lyon forması giyen Adryelson ilgileniyor.
Haberde Trabzonspor'un 26 yaşındaki Adryelson için Lyon'a resmi teklif yaptığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Öte yandan bordo mavililerin, Daha önce şartlarını sorduğu savunma oyuncusu için görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.
Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.
Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı. Lyon, Adryelson'u Ocak 2024'te Botafogo'dan 3.5 milyon euroya transfer etmişti.