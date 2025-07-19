19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
15:30
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
15:00
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
15:45
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
13:00
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
13:00
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
13:00
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
14:00
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
15:00
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
15:00
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
15:30
19 Temmuz
M. United-Leeds United
16:00
19 Temmuz
Angers-Caen
16:00
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
16:00
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
16:00
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
16:00
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
16:30
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
16:30
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
14:35
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
15:00

Trabzonspor'dan Bouchouari hamlesi!

Trabzonspor, St. Etienne ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan 23 yaşındaki orta saha için masaya oturacak.

calendar 19 Temmuz 2025 12:28
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Bouchouari hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor'da yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim orta saha konusunda yeni bir ismi gündemine aldı: Benjamin Bouchouari.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fransa'da küme düşen St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı orta sahanın kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncu konusunda Trabzonspor yalnız değil.


GİRONA DA DEVREDE

Yeni sezonda yeni bir sayfa açmak isteyen Faslı futbolcu için İspanyol ekibi Girona da devrede. Fransız kaynaklı haberlere göre en ciddi kulüp ise Trabzonspor. Bordo mavililerin oyuncu için önümüzdeki günlerde St. Etienne ile masaya oturması bekleniyor.

Fas Millî Takımı forması da giyen oyuncu merkez orta saha özelliğinin yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor. Kendine kulüp arayan ve teklifleri değerlendirmek isteyen Bouchouari'nin de Trabzonspor ile ilgili bilgi topladığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.