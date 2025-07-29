Trabzonspor'a Bouchouari transferinde sürpriz engel!

Trabzonspor'un, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'nin transferi için yürüttüğü temaslar beklenmedik bir engelle karşılaştı.
Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübüyle görüşmelere devam ederken, Fransa'dan başka bir kulübün devreye girmesiyle transfer süreci durma noktasına geldi.
PERFORMANSI
Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. [Via FM]
Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübüyle görüşmelere devam ederken, Fransa'dan başka bir kulübün devreye girmesiyle transfer süreci durma noktasına geldi.
PERFORMANSI
Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. [Via FM]