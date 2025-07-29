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Trabzonspor'a Bouchouari transferinde sürpriz engel!

Trabzonspor'un Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari transferi için gerçekleştirdiği görüşmeler, bir Fransız takımının devreye girmesiyle beraber durma noktasına geldi.

calendar 29 Temmuz 2025 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Bouchouari transferinde sürpriz engel!
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Trabzonspor'un, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'nin transferi için yürüttüğü temaslar beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübüyle görüşmelere devam ederken, Fransa'dan başka bir kulübün devreye girmesiyle transfer süreci durma noktasına geldi.

 PERFORMANSI

Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. [Via FM]

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