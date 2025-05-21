Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham - Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz

Tottenham - Manchester United maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kadro değerlerinin toplamı 1 milyar 469 milyon euro olan iki İngiliz devinin mücadelesi İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Kadro değeri 776 milyon 100 bin euro olan Tottenham ile 693 milyon 250 bin euroluk değere sahip olan Manchester United'ın maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak olan Tottenham - Manchester United maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Manchester United: Onana, Maguire, Lindelöf, Shaw, Casemiro, Fernandes, Mazroui, Dorgu, Diallo, Mount, Höjlund

Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Porro, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke