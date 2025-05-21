Haber Tarihi: 21 Mayıs 2025 14:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 14:46

Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham - Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz

Tottenham - Manchester United maçı TRT 1 izle şifresiz | Tottenham - Manchester United maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1 canlı izlenebilecek olan Tottenham - Manchester United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Tottenham - Manchester United maçı canlı yayın izleme detayları...

Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham - Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Tottenham - Manchester United maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kadro değerlerinin toplamı 1 milyar 469 milyon euro olan iki İngiliz devinin mücadelesi İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Kadro değeri 776 milyon 100 bin euro olan Tottenham ile 693 milyon 250 bin euroluk değere sahip olan Manchester United'ın maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak olan Tottenham - Manchester United maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, Lindelöf, Shaw, Casemiro, Fernandes, Mazroui, Dorgu, Diallo, Mount, Höjlund

Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Porro, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Werder Bremen'den Köhn açıklaması: 'Galatasaray ile görüşüyoruz' Galatasaray Werder Bremen'den Köhn açıklaması: "Galatasaray ile görüşüyoruz"
Al Nassr - Al Khaleej Maçı Canlı İzle Şifresiz | Al Nassr-Al Khaleej maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Al Nassr - Al Khaleej Maçı Canlı İzle Şifresiz | Al Nassr-Al Khaleej maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti Futbol UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti
U19'da şampiyon Trabzonspor oldu! Trabzonspor U19'da şampiyon Trabzonspor oldu!
Ankersen: 'Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz' Göztepe Ankersen: "Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz"
Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham - Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham - Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz
VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı Futbol VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı
Galatasaray için Calabria iddiası! Galatasaray Galatasaray için Calabria iddiası!
Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın 'süre' sıkıntısı Trabzonspor Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın "süre" sıkıntısı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi: Talipleri artıyor!
2
Okan Buruk'tan Sacha Boey'a telefon!
3
Fenerbahçe'ye Kolo Muani ve Skriniar paketi: 40 milyon euro!
4
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştı
5
Aziz Yıldırım'ın danışmanından açıklama: Konuşacak mı?
6
Galatasaray'da ayrılık görüşmesi: Frankowski
7
Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi'ye davet

SON HABERLER