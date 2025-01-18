Topraktepe'nin veda gecesi!

Norveçli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açılırken, geçici teknik direktör Serdar Topraktepe ise Samsunspor maçıyla son kez takımın başında olacak.

, Fotoğraf; AA
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Topraktepe'nin veda gecesi!
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18 Ocak 2025 10:42
Solskjaer'in ekibinde yer almayacak olan Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başındaki son maçına çıkacak.

Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetimindeki son maçında Samsunspor ile karşılaşacak.

Norveçli hocanın ekibinde yer almayacak olan genç çalıştırıcının kulüpteki geleceği de belirsizliğini koruyor.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor'un kapışması Avrupa yolunda kritik önem taşıyor. 36 puanla 3. sıradaki Karadeniz ekibi, avantajını sürdürmek istiyor. 30 puanlı Beşiktaş ise kazanıp, üst sıralara yaklaşmanın planlarını yapıyor. 

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