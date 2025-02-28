THY temettü 2025: THY temettü ne zaman verecek?

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı karından pay başına net %5,85 oranında nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.



THY temettü ne zaman verecek?

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı finansal sonuçları doğrultusunda TMS/TFRS standartlarına göre 113,4 milyar TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 137,5 milyar TL dağıtılabilir net dönem karı oluştu.

Genel kanuni yedek akçenin ödenmiş sermayenin %20'sini aşması nedeniyle 2024 yılı kazancından ek bir yedek akçe ayrılmayacak. Geçmiş yıllardan devreden karlarla birlikte, THY'nin dağıtılabilir toplam karı TMS/TFRS kayıtlarında 342,1 milyar TL, VUK kayıtlarında ise 626,9 milyar TL olarak belirlendi.

Yasal düzenlemeler kapsamında en düşük tutarın esas alınması nedeniyle, THY'nin 2024 yılı için temettü tavanı 342,1 milyar TL olarak hesaplandı. Genel Kurul'da onaya sunulacak öneriye göre, toplam 9,5 milyar TL temettü ödemesi iki taksit halinde yapılacak. A ve C grubu hisse sahipleri, 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde temettü ödemelerini alacak.

THY, temettü ödemesi sonrasında 943,1 milyon TL tutarında ikinci tertip yedek akçe ayırırken, geriye kalan 102,9 milyar TL'lik kar geçmiş yıllar kazançlarına aktarılacak. Genel Kurul'da hissedarların onayına sunulacak 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu, yatırımcıların bilgisine sunuldu.