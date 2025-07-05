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Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da 4. tura çıktı

Wimbledon'da dünya 1 numarası Jannik Sinner, Pedro Martinez'i 3-0 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı.

calendar 05 Temmuz 2025 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da 4. tura çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, 4. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile İspanyol tenisçi Pedro Martinez karşılaştı.

Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.


Bir diğer tek erkekler eşleşmesinde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, vatandaşı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Tek kadınlarda dünya 7 numarası Rus oyuncu Mirra Andreeva, ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle eleyerek tur atladı.

Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li tenisçi Danielle Collins'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle elemeyi başardı.

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