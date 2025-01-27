Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp bugün İstanbul'a gelecek.Öte yandan Anderson Talisca, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı, yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap verdi.Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için teşebbesü olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı,ifadelerini kullandı.