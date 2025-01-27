Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 12:54

Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?

Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Talisca ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?
Abone Ol
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.
ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp bugün İstanbul'a gelecek.


İşte Talisca'nın profili;



TALISCA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Öte yandan Anderson Talisca, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı, yaptığı paylaşımda "İkinci evin ihtişamı, öncekinden daha büyük olacak." ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım;



ACUN ILICALI'NIN TALISCA SÖZLERİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap verdi. 

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için teşebbesü olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Cher Ndour planı Beşiktaş Beşiktaş'ın Cher Ndour planı
Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! Trendyol Süper Lig Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı! Beşiktaş Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı!
Denizlispor'un iç sahadaki galibiyet hasreti bitti TFF 3. Lig Denizlispor'un iç sahadaki galibiyet hasreti bitti
Karşıyaka'da Ali Sinan formaya göz kırptı TFF 3. Lig Karşıyaka'da Ali Sinan formaya göz kırptı
Altay'dan kritik zafer TFF 2. Lig Altay'dan kritik zafer
Somaspor ikinci yarıya kötü başladı TFF 2. Lig Somaspor ikinci yarıya kötü başladı
Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun Trabzonspor Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun
Burdur'da amatör maçta saha karıştı Futbol Burdur'da amatör maçta saha karıştı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de mutlu son: Anderson Talisca!
2
Aston Villa'dan Diego Carlos açıklaması
3
Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
4
Galatasaray'dan 30 milyon euro'ya ret!
5
Nicolo Zaniolo'dan flaş Jose Mourinho hamlesi!
6
İşte Galatasaray'ın Kyle Walker-Peters teklifi!
7
Sergen Yalçın: "Galatasaray en az 8-10 puan kaybeder"

SON HABERLER