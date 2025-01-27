Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.
ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp bugün İstanbul'a gelecek.
İşte Talisca'nın profili;TALISCA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
Öte yandan Anderson Talisca, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı, yaptığı paylaşımda "İkinci evin ihtişamı, öncekinden daha büyük olacak."
ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım;ACUN ILICALI'NIN TALISCA SÖZLERİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap verdi.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için teşebbesü olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."
ifadelerini kullandı.
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