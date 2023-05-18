Tahsis numarası 4 olanlar ne zaman maaş alır? SSK, BAĞ-KUR

Tahsis numarası 4 olanların maaş ödemesi tarihleri, SGK tarafından duyuruldu. Bağ-Kur ve SSK'lıların farklı tarihlerde tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri olduğunu duyuran SGK, şu tarihlere vurgu yaptı;
TAHSİS NUMARASI 4 OLAN SSK'LILAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı
4 olanlar 24'ünde,
2 olanlar 25'inde ve son olarak
0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
8 olanlar 22'sinde,
6 olanlar 23'ünde,
TAHSİS NUMARASI 0, 2, 4, 6, 8 OLAN BAĞ-KURLULAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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