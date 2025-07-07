Szymanski'ye İtalya yolu gözüktü!

Bologna'nın radarına giren Sebastian Szymanski için Fenerbahçe 15 milyon euro talep ediyor.

calendar 07 Temmuz 2025 11:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Szymanski'ye İtalya yolu gözüktü!
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Fenerbahçe'deki performansıyla eleştirilen Polonyalı futbolcu Szymanski, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Daha önce Napoli, Tottenham ve Bayer Leverkusen gibi önemli kulüplerin ilgisini çeken 26 yaşındaki futbolcuyu, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın radarına aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sarı lacivertliler, Szymanski için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Eğer Bologna, bu rakamı kabul ederse iki kulüp arasında resmi temasların başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe cephesi, oyuncusunu iyi bir teklif karşılığında göndermeye sıcak bakıyor.



Szymanski'nin kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yıldız futbolcu 2023'ün yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

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