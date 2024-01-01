Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Yunus Emre kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Yunus Emre evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Survivor'un iddialı yarışmacılarından biri olan Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu kilo alan Özden, bu süreci atlatarak kilo verdi ve 96 kilodan 64 kiloya düştü. Oyunculukla ilgilenen ve aksiyon filmi çekmeyi hedefleyen Yunus Emre Özden, aynı zamanda dövüş kulübü sahibi olma isteğini belirtiyor.





SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ Yunus Emre Özden'in hayat hikayesi, 17 yaşında cast ajanslarına kaydolmasıyla başlıyor. Modellik kariyerine adım atan Özden, vücut geliştirmeye başlayarak kafes dövüşlerine (MMA) katıldı. 2019 yılında Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olarak MMA'da başarı elde etti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik bölümünde tamamlayan Özden, 2022 yılında Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı.

YUNUS EMRE INSTAGRAM HESABI

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yunus Emre, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Yunus Emre'in Instagram hesabı @y.emreozdenn, Twitter hesabı ise @y_emreozdenn olarak bilinmektedir.