Survivor 2023 Deprem: Survivor bitti mi, ne oldu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü ile ilgili durum belli oldu. Yarışmanın izleyicileri için, 10 Şubat Cuma akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...Survivor yarışması, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi derinden yaralayan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.Fenomen yarışma Survivor'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.NTV / TV8 ortak deprem yayını (Süresiz)