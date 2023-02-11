Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 12:13

Survivor 2023 Deprem: Survivor bitti mi, ne oldu?

Survivor 2023 deprem haberi... TV8'in artık ekranların klasiği haline gelen yarışması Survivor, gün itibariyle TV8 yayın akışında bulunmuyor. Pek, Survivor bitti mi, ne oldu? Bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla ekranlara gelen yarışmanının bu akşam olup olmadığı ile ilgili tüm bilgileri ve TV8 yayın akışını bir araya getirdik...

Survivor 2023 Deprem: Survivor bitti mi, ne oldu?
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Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü ile ilgili durum belli oldu. Yarışmanın izleyicileri için, 10 Şubat Cuma akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
SURVIVOR 2023 BİTTİ Mİ?

Survivor yarışması, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi derinden yaralayan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?

Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fenomen yarışma Survivor'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TV8 YAYIN AKIŞI

NTV / TV8 ortak deprem yayını (Süresiz)

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