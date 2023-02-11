Survivor 2023 Deprem: Survivor bitti mi, ne oldu?

Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü ile ilgili durum belli oldu. Yarışmanın izleyicileri için, 10 Şubat Cuma akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar... SURVIVOR 2023 BİTTİ Mİ?
Survivor yarışması, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi derinden yaralayan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?
Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor. SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fenomen yarışma Survivor'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.
TV8 YAYIN AKIŞI
NTV / TV8 ortak deprem yayını (Süresiz)
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