Suriyeli milletvekili adayı var mı? İşte o iddianın detayları

Mohammad Fanssa isimli Suriyeli Twitter''dan yaptığı paylaşım ile AK Parti''den Mersin milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptığını duyurdu.Fanssa mesajında şu ifadeleri kullandı:dedi.AK Parti Bursa milletvekili seçildiği belirtilen Erdoğan'ın Arapça olarak "dediği iddiası doğru değil. Bursa birinci bölgeden AK Parti'nin 9. sıra adayı olan Muhammed Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olarak seçilemedi.