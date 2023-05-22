Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 16:36

Suriyeli milletvekili adayı var mı? İşte o iddianın detayları

AK Parti'den Bursa milletvekili adayı olan Suriye kökenli Muhammed Erdoğan'ın seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Beni seçen Bursa halkına şükranlarımı sunuyorum" dediği ve bu konuşmasını Türkçe bilmediği için Arapça yaptığı iddia edildi.

Suriyeli milletvekili adayı var mı? İşte o iddianın detayları
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Mohammad Fanssa isimli Suriyeli Twitter''dan yaptığı paylaşım ile AK Parti''den Mersin milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptığını duyurdu.
Fanssa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlarım Allah nasip ederse yarın Ak Parti Mersin milletvekili aday adayı başvuru yapacağım hayırlı vesile olsun sizde destek bekliyorum dua edin Allah bize utandırmasın"

Fanssa''nın bu mesajını alıntılayan Ümit Özdağ, paylaşımına dikkat çeken bir not düştü.

Özdağ paylaşımında "Boşuna aday olma. Seni de Suriye'ye geri yollayacağız." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili seçildiği belirtilen Erdoğan'ın Arapça olarak "bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız, beni seçen Bursa halkına şükranlarımı sunuyorum" dediği iddiası doğru değil. Bursa birinci bölgeden AK Parti'nin 9. sıra adayı olan Muhammed Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olarak seçilemedi.

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