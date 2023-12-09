Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 14:26

Süper Lig Gol Krallığı 2023/2024 | Asist Krallığı Listesi

Trendyol Süper Lig gol krallığı 2023/2024 sezonunda 12 golle İcardi'ye ait. Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı güncellendi. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı ile asist krallığı listesi

Süper Lig Gol Krallığı 2023/2024 | Asist Krallığı Listesi
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1 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 12 gol

2 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 11 gol

3 - Mame Thiam (Kayserispor) | 9 gol

4 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 9 gol

5 - Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) | 7 gol

6 - Mbaye Niang (Adana Demirspor) | 6 gol

7 - Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 6 Gol

8 - Paul Onuachu (Trabzonspor) | 6 gol

9 - İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 6 gol

10 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 5 gol

11 - Sagiv Jehezkel (Antalyaspor) | 5 gola 
Ligin gol kralları

 Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 65 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar:

Sezon Gol Kralı Takımı Maç Gol Ortalama
1959 Metin Oktay Galatasaray 15 11 0,73
1959-60 Metin Oktay Galatasaray 35 33 0,94
1960-61 Metin Oktay Galatasaray 28 36 1,29
1961-62 Fikri Elma Ankara Demirspor 34 21 0,62
1962-63 Metin Oktay Galatasaray 26 38 1,46
1963-64 Güven Önüt Beşiktaş 30 19 0,63
1964-65 Metin Oktay Galatasaray 22 17 0,77
1965-66 Ertan Adatepe MKE Ankaragücü 26 20 0,77
1966-67 Ertan Adatepe MKE Ankaragücü 28 18 0,64
1967-68 Fevzi Zemzem Göztepe 30 19 0,63
1968-69 Metin Oktay Galatasaray 26 17 0,65
1969-70 Fethi Heper Eskişehirspor 26 13 0,50
1970-71 Ogün Altıparmak Fenerbahçe 26 16 0,62
1971-72 Fethi Heper Eskişehirspor 30 20 0,67
1972-73 Osman Arpacıoğlu Fenerbahçe 19 16 0,84
1973-74 Cemil Turan Fenerbahçe 30 14 0,47
1974-75 Ömer Kaner Eskişehirspor 26 14 0,54
1975-76 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0,57
  Ali Osman Renklibay MKE Ankaragücü 30 17 0,57
1976-77 Necmi Perekli Trabzonspor 22 18 0,82
1977-78 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0,57
1978-79 Özer Umdu Adanaspor 26 15 0,58
1979-80 Mustafa Denizli Altay 30 12 0,4
  Bahtiyar Yorulmaz Bursaspor 30 12 0,4
1980-81 Bora Öztürk Adanaspor 26 15 0,58
1981-82 Selçuk Yula Fenerbahçe 28 16 0,57
1982-83 Selçuk Yula Fenerbahçe 30 19 0,63
1983-84 Tarık Hodzic Galatasaray 30 16 0,53
1984-85 Aykut Yiğit Sakaryaspor 34 20 0,59
1985-86 Tanju Çolak Samsunspor 34 33 0,97
1986-87 Tanju Çolak Samsunspor 34 25 0,74
1987-88 Tanju Çolak Galatasaray 37 39 1,05
1988-89 Aykut Kocaman Fenerbahçe 34 29 0,85
1989-90 Feyyaz Uçar Beşiktaş 33 28 0,85
1990-91 Tanju Çolak Galatasaray 29 31 1,07
1991-92 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 25 1
1992-93 Tanju Çolak Fenerbahçe 23 27 1,17
1993-94 Bülent Uygun Fenerbahçe 27 22 0,81
1994-95 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 27 1,08
1995-96 Şota Arveladze Trabzonspor 30 25 0,83
1996-97 Hakan Şükür Galatasaray 33 38 1,15
1997-98 Hakan Şükür Galatasaray 32 32 1
1998-99 Hakan Şükür Galatasaray 33 19 0,58
1999-00 Serkan Aykut Samsunspor 33 30 0,91
2000-01 Okan Yılmaz Bursaspor 31 23 0,74
2001-02 İlhan Mansız Beşiktaş 30 21 0,70
  Arif Erdem Galatasaray 32 21 0,66
2002-03 Okan Yılmaz Bursaspor 34 24 0,71
2003-04 Zafer Biryol Konyaspor 33 25 0,76
2004-05 Fatih Tekke Trabzonspor 34 31 0,91
2005-06 Gökhan Ünal Kayserispor 32 25 0,78
2006-07 Alex de Souza Fenerbahçe 32 19 0,59
2007-08 Semih Şentürk Fenerbahçe 27 17 0,63
2008-09 Milan Baros Galatasaray 31 20 0,65
2009-10 Ariza Makukula Kayserispor 29 21 0,72
2010-11 Alex de Souza Fenerbahçe 33 28 0,85
2011-12 Burak Yılmaz Trabzonspor 34 33 0,97
2012-13 Burak Yılmaz Galatasaray 30 24 0,80
2013-14 Aatıf Chahechouhe Sivasspor 34 17 0,50
2014-15 Fernandao Bursaspor 32 22 0,69
2015-16 Mario Gomez Beşiktaş 33 26 0,79
2016-17 Vagner Love Alanyaspor 28 23 0,82
2017-18 Bafetimbi Gomis Galatasaray 33 29 0,88
2018-19 Mbaye Diagne Galatasaray 29 30 1,03
2019-20 Alexander Sörloth Trabzonspor 34 24 0,71
2020-21 Aaron Boupendza Hatayspor 36 22 0,61
2021-22 Umut Bozok Kasımpaşa 38 20 0,52
2021-22 Enner Valencia Fenerbahçe 31 20 0,93
 

 

 

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