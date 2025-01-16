Phoenix Suns'ın, Josh Okogie ve üç ikinci tur seçimi karşılığında Charlotte Hornets'tan Nick Richards ve bir ikinci tur seçimini aldığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Hornets'ın 2026 ve 2031'de Denver Nuggets'tan gelen ikinci tur seçimlerini ve Suns aracılığıyla 2031'de bir ikinci tur seçimi alacağını söyledi. Suns ise, Denver'ın 2025 ikinci tur seçimini alacak.



Suns, Jusuf Nurkic'in koç Mike Budenholzer'ın gözünden düşmesiyle birlikte pivot pozisyonunda bir yükseltme arıyordu. Charania'ya göre Hornets ve Suns, daha önce Nurkic'in Richards için bir takasta dahil edilmesi konusunu görüşmüşlerdi.



5 milyon dolarlık bir anlaşmayla 2025-26 sezonu sonuna dek sözleşmesi bulunan Richards, bu sezon Hornets için 21 maçta ortalama 21.0 dakikada 8.9 sayı, 7.5 ribaund ve 1.2 blok istatistikleri yakaladı.



Okogie ise, bu sezon 25 maçta 14.0 dakikada ortalama 6.0 sayı ve 2.9 ribaund kaydetti ve üç sayılık atışlarda kariyerinin en iyi yüzdesi olan %38.1'lik bir isabet oranına sahip.



