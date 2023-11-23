Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 14:54

Sünnet derisi nedir? Sünnet derisinden kök hücre nasıl yapılır?

Sünnet, penisin ucunu örten derinin çıkarıldığı cerrahi bir işlemdir. Bilimsel araştırmalar sünnetin birçok tıbbi faydalarını göstermektedir. Amerikan Pediatri Akademisi, sünnetin faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirtmekte ve sünnet lehine görüş bildirmektedir. Peki, Sünnet derisi nedir? Sünnet derisinden kök hücre nasıl yapılır?

Sünnet derisi nedir? Sünnet derisinden kök hücre nasıl yapılır?
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Sünnet Musevilik inancında yapılması zorunlu, İslamiyet'te ise yapılması önerilen bir işlem olarak görülürken, bazı kişiler de aile geleneği, kişisel hijyen veya koruyucu sağlık bakımı gibi nedenlerle erkek çocuklarını sünnet ettirir. 

Sünnet derisi nedir?

Sünnet derisi, penisin yuvarlak ucunu kaplayan bir deri parçasıdır. Bebek doğduğunda sünnet derisi tamamen penise yapışır. Zamanla sünnet derisi penisin başından ayrılarak ve geri çekilebilirken bazı kişilerde fimozis denilen bir problem ortaya çıkabilir. Bazen sünnet derisi çok sıkıdır. Penis başının üzerine kapanabilir ve hareket edemez hale gelebilir. Bu durum fimozis olarak adlandırılır. Fimozis tedavisi; sünnet işlemini veya skar bırakmayan fimozis için topikal steroidi içerir.

Sünnet derisinden kök hücre nasıl yapılır?
 Alloblast, yenidoğan döneminde sünnet olmuş bebeklerin sünnet derisindeki fibroblastların labaratuvar ortamında çoğaltılarak ihtiyaç olan bölgeye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir kök hücre tedavisidir. Bu uygulama, FDA ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan hücresel uygulamalardan biridir. Çok sayıda kök hücre tedavisi mevcuttur ancak Alloblast Kök Hücre Tedavisi, yaşlanma karşıtı çözümlerin nasıl bir dönüm noktasına ulaştığının bir örneğidir.
Alloblast kök hücre tedavisinin pek çok avantajı vardır. Bunlardan en önemlisi fibroblastların, hyaluronik asit, kolajen ve elastin gibi üretimi zamanla azalan molleküllerin miktarını ve kalitesini arttırmasıdır. Bu moleküllerin azalması cildimizde yıllar içerisinde meydana gelen yaşlanma belirtilerinin sebebidir. Dolayısıyla cildimizin daha genç, sıkı ve parlak gözükmesini istiyorsak alloblast kök hücre tedavisi harikalar yaratabilir.


 
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