Stranger Things 5. sezonu ne zaman? 2023 Stranger Things 5. sezon fragmanı

Stranger Things, Netflix'in sevilen bilimkurgu dizilerinden biri. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın temmuz ayında izleyicisi ile buluştu. Final sezonu olacak 5. sezonun ne zaman yayımlanacağı, kaç bölümden oluşacağı ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler merak ediliyor. Peki, Stranger Things 5. sezonu ne zaman yayımlanacak? Stranger Things 5. sezonu kaç bölüm olacak?Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.Stanger Things'in final sezonu olacak 5. sezonun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat yayımlanan eski sezonların tarihlerine göre final sezonunun 2024 yılının sonlarında Netflix'te yer alması tahmin ediliyor.Ağustos 2022'de Stranger Things yazarları, sezon 5'in sekiz bölüm uzunluğunda olacağını belirten bir tweet gönderdi. Duffer Kardeşler ayrıca, bölüm uzunluğu hakkında bazı şikayetler olduğunu kabul ederek, 5. Sezondaki bölümlerin çoğunun, önceki sezonların yaklaşık bir saat veya daha kısa süren bölüm çalışma sürelerine daha yakın olacağını belirtti.Ocak ayında Noah Schnapp, bir sosyal medya gönderisinde Stranger Things 5'in çekimlerinin Mayıs ayında başlayacağını açıkladı. Ancak, birkaç ay sonra David Harbour, Collider ile yaptığı röportajda beşinci ve son sezonun çekimlerinin Haziran ayında başlayacağını açıkladı:"Beşinci sezona giriyoruz. Antrenman yapmak için birkaç ayım daha var. Yine de Haziran ayında çekimlere başlıyoruz ve bu son sezon olacak. Dördüncü sezon için çok fazla antrenman yaptım. O [Hopper] çok özel bir konumdaydı, Rus hapishanesinde. Onu farklı bir adam yapmak ve fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendinden bir katman dökmekle ilgiliydi. Ama şimdi kasabaya geri döndü, çizburger yedikleri Amerika'ya geri döndü, bu yüzden iyi beslenecek."Milly Bobby Brown - ElevenWinona Ryder - Joyce ByersNoah Schnapp - Will ByersDavid Harbour - Jim HopperBrett Gelman Murray - BaumanCaleb McLaughlin - Lucas SinclairEduardo Franco - ArgylePriah Ferguson - Erica SinclairFinn Wolfhard - Mike WheelerJamie Campbell Bower - VecnaPaul Reiser - Dr. Sam OwensGaten Matarazzo - Dustin HendersonNatalia Dyer - Nancy WheelerJoe Keery - Steve HarringtonCharlie Heaton - Jonathan ByersSadie Sink - Max MayfieldMaya Hawke - Robin Buckley