Stoilov: 'Hakemler ile ilgili yorum yapmayı sevmiyorum'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında 42. dakikada gördükleri kırmızı kartın kırılma anı olduğunu söyledi.Bulgar teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Stoilov,diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, hakem performansının sorulması üzerine,ifadelerini kullandı.Kadrolarının dar olduğu yönündeki yoruma katılmadığını aktaran Stoilov,şeklinde görüş belirtti.Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in geçen sezonlara göre daha rekabetçi olduğunu söyledi.Bütçesi olmayan takımların transferde akılcı davranması gerektiğini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü,değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Göztepe'nin bu sezon 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe ile berabere kaldığını söylediğinin aktarılması üzerine Stoilov, şöyle konuştu: