Haber Tarihi: 07 Mart 2024 16:33 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 16:33

Sparta Prag Liverpool maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Sparta Prag Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag - Liverpool maçı canlı izle şifresiz izle | Sparta Prag - Liverpool maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmaları başladı. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Sparta Prag - Liverpool maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sparta Prag - Liverpool maçı canlı izleme detayları

Sparta Prag Liverpool maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Sparta Prag Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sparta Prag, Liverpool'yi ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Sparta Prag - Liverpool karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Epet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

Liverpool ise deplasmanda Union Saint-Gilloise'e 2-1 mağlup olmuştu.

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE






EXXEN SPOR CANLI İZLE - TIKLAYINIZ

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu


7 MART - BUGÜNKÜ MAÇLAR



UEFA Avrupa Ligi

20:45 Sparta Prag - Liverpool

20:45 Roma - Brighton & Hove Albion

20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen

23:00 Benfica - Rangers

23:00 Milan - Slavia Prag

23:00 Freiburg - West Ham United

23:00 Marsilya - Villarreal

UEFA Konferans Ligi

20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

20:45 Ajax - Aston Villa

20:45 Molde - Club Brugge

20:45 Sturm Graz - Lille

23:00 Servette - Viktoria Plzen

23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina

23:00 Dinamo Zagreb - PAOK

23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Olympiakos Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Olympiakos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Olympiakos Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Olympiakos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya Villarreal maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Marsilya Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Marsilya Villarreal maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Marsilya Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Abdurrahim Albayrak: 'Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum' Galatasaray Abdurrahim Albayrak: "Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum"
Barcelona'dan Flick hamlesi! Barcelona Barcelona'dan Flick hamlesi!
Benfica Rangers maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Benfica Rangers maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Benfica Rangers maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Benfica Rangers maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Karabağ Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Karabağ Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Karabağ Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Karabağ Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Roma Brighton maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Roma Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Roma Brighton maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Roma Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sparta Prag Liverpool maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Sparta Prag Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Sparta Prag Liverpool maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Sparta Prag Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın yeni gözdesi: Viktor Gyökeres Chelsea Avrupa'nın yeni gözdesi: Viktor Gyökeres
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan George Gardi'ye dev rakam!
2
İskoçya'da gündem Ryan Kent: "Acımasız karar"
3
Union SG - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Okan Buruk'un Rizespor maçı planı belli oldu!
5
Hakim Ziyech'in geri dönüşünün sırrı belli oldu
6
Fenerbahçe'de Ferdi'nin alternatifi Spinazzola
7
Manchester City tarihe geçti, adını son 8'e yazdırdı

SON HABERLER

yukarı ok