Sparta Prag Liverpool maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Sparta Prag Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sparta Prag, Liverpool'yi ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Sparta Prag - Liverpool karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…
SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Epet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.
Liverpool ise deplasmanda Union Saint-Gilloise'e 2-1 mağlup olmuştu.
SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
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SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu
7 MART - BUGÜNKÜ MAÇLAR
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Sparta Prag - Liverpool
20:45 Roma - Brighton & Hove Albion
20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen
23:00 Benfica - Rangers
23:00 Milan - Slavia Prag
23:00 Freiburg - West Ham United
23:00 Marsilya - Villarreal
UEFA Konferans Ligi
20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv
20:45 Ajax - Aston Villa
20:45 Molde - Club Brugge
20:45 Sturm Graz - Lille
23:00 Servette - Viktoria Plzen
23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina
23:00 Dinamo Zagreb - PAOK
23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe